Warner Bros deverá rejeitar nova proposta da Paramount

31 dez, 2025 - 00:32 • Reuters

Warner Bros deverá rejeitar a proposta revista de 108,4 mil milhões de dólares apresentada pela Paramount, mantendo-se inclinada a fechar negócio com a Netflix. A oferta da Paramount, mesmo reforçada com garantia pessoal de Larry Ellison, não convence o conselho de administração.

Warner Bros Discovery deverá recusar a oferta hostil revista da Paramount, avaliada em 108,4 mil milhões de dólares (cerca de 98,9 mil milhões de euros), apesar de a proposta contar agora com uma garantia pessoal do bilionário Larry Ellison.

A decisão, ainda não formalizada, poderá ser tomada na próxima semana, segundo fonte próxima do processo.

A nova proposta da Paramount não altera o valor de 30 dólares por ação, mas inclui um reforço da taxa de rescisão regulatória, agora equiparada à da Netflix, bem como a extensão do prazo da oferta pública.

A garantia pessoal de Ellison visa responder às dúvidas sobre a solidez financeira da proposta, anteriormente criticada por falta de apoio integral da sua família.

Apesar das melhorias, o conselho da Warner Bros continua a considerar mais viável o acordo alternativo com a Netflix, no valor de 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 75,5 mil milhões de euros), por apresentar uma estrutura de financiamento mais clara e menos riscos de execução.

A Paramount insiste que o seu plano enfrenta menos obstáculos regulatórios e defende que a fusão entre os dois grupos criaria um estúdio maior do que a Disney, com impacto significativo no setor televisivo.

