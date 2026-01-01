EUA anunciaram mais cinco mortos em ataques a duas embarcações nas Caraíbas

01 jan, 2026 - 20:50 • Catarina Magalhães
As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quinta-feira a morte de mais cinco alegados traficantes de droga no oceano Pacífico.
A administração Trump iniciou em setembro estes ataques no mar das Caraíbas após acusar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico na Venezuela.
O número de mortos já supera uma centena, segundo a agência de notícias "Agence France Press".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As autoridades norte-americanas ainda não apresentaram qualquer prova de que estas embarcações estejam envolvidas nessas operações ilegais.
Ainda assim, os ataques continuam e os mais recentes atingiram duas embarcações em águas internacionais por alegado envolvimento com "organizações terroristas", informou o Comando Sul dos EUA numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
Para o organismo norte-americano, os barcos estavam "a transitar por rotas conhecidas de narcotráfico".
É de notar que o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos da América (EUA) bombardearam na semana passada uma unidade de produção de cocaína na cidade portuária de Maracaibo, no oeste da Venezuela.