Governo diz que "é possível" existir pelo menos um português entre os feridos

01 jan, 2026 - 13:29 • Pedro Mesquita , Cristina Nascimento
O Governo português admite a hipótese de existir pelo menos um português entre os feridos do incêndio, esta madrugada, numa estância de esqui na Suíça.
"Temos estado em contacto, neste momento está a deslocar-se para um funcionário do nosso consulado em Genebra. Eu tive uma informação – mas não está confirmada de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", diz à Renascença o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Emídio Sousa.
O governante reforça que a informação não é oficial e que as "notícias ainda são escassas relativamente à nacionalidade dos mortos, são mais de 40 mortos confirmados".
"Pelas informações que recebemos os corpos estão muito queimados e até a própria identificação estará difícil. Portanto, neste momento, a informação que existe ainda é muito escassa", explica.
Ainda assim, o secretário de Estado admite que é "possível", aludindo à dimensão da comunidade portuguesa.
"Temos uma comunidade de cerca de 300 mil pessoas na Suíça, uma comunidade emigrante muito significativa, muitos deles trabalham nestes espaços de hotelaria, de restauração. É possível, mas até ao momento ainda não conseguimos obter nenhuma informação oficial e as próprias autoridades suíças também têm alguma prudência na divulgação na nacionalidade das vítimas. Estamos a tentar saber", sublinha.
As autoridades suíças ainda não revelaram a origem do incêndio que deflagrou no bar "A Constelação" na estância de esqui de Crans-Montana
De acordo com as autoridades, existirão cerca de 100 feridos, a maioria em estado considerado grave. O governo cantonal de Valais declarou estado de emergência a partir das 9h00 (8h00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.
Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo - situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, um dos mais famosos picos alpinos - e com uma população de cerca de 10.000 residentes.
O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, "enviou ao Presidente da
Confederação Helvética o
testemunho da solidariedade para com o povo suíço, e,
em especial, o Cantão de Valais, pela tragédia que assinalou a passagem do ano,
provocando tantos mortos e feridos num momento que se desejaria ser de júbilo e
de esperança", revela uma nota no site da Presidência.
Emigrante português descreve local da tragédia
A Renascença falou com o gerente de um restaurante português a cerca de 15 quilómetros do local da tragédia. Paulo Inácio desconhece, contudo, se havia portugueses no momento do incêndio, ou se algum ficou ferido.
"Esta manhã, quando acordámos, vimos as notícias, soubemos que havia pessoas mortas e feridos, em estado grave. Há muitas pessoas estrangeiras, mas não sabemos de que nacionalidade são. Ainda decorre um inquérito, mas ficámos todos chocados", descreve.
Paulo conhece bem o local. "Primeiro, tem um bar onde a música é calma. E, depois, há uma escada que desce e, por baixo, há uma discoteca onde a música é mais alta, mais forte", adianta.
[notícia atualizada às 14h17]