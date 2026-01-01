Governo diz que "é possível" existir pelo menos um português entre os feridos

O Governo português admite a hipótese de existir pelo menos um português entre os feridos do incêndio, esta madrugada, numa estância de esqui na Suíça.

"Temos estado em contacto, neste momento está a deslocar-se para um funcionário do nosso consulado em Genebra. Eu tive uma informação – mas não está confirmada de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", diz à Renascença o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Emídio Sousa.



O governante reforça que a informação não é oficial e que as "notícias ainda são escassas relativamente à nacionalidade dos mortos, são mais de 40 mortos confirmados".

"Pelas informações que recebemos os corpos estão muito queimados e até a própria identificação estará difícil. Portanto, neste momento, a informação que existe ainda é muito escassa", explica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda assim, o secretário de Estado admite que é "possível", aludindo à dimensão da comunidade portuguesa.

"Temos uma comunidade de cerca de 300 mil pessoas na Suíça, uma comunidade emigrante muito significativa, muitos deles trabalham nestes espaços de hotelaria, de restauração. É possível, mas até ao momento ainda não conseguimos obter nenhuma informação oficial e as próprias autoridades suíças também têm alguma prudência na divulgação na nacionalidade das vítimas. Estamos a tentar saber", sublinha.