​Incêndio destrói igreja histórica em Amesterdão

01 jan, 2026 - 11:32 • Lusa

Dezenas de casas próximas da igreja, projetada pelo arquiteto holandês Pierre Cuypers, foram evacuadas nas primeiras horas da manhã. Os serviços de emergência preveem que poderão regressar para as suas casas ao longo do dia.

A histórica igreja Vondelkerk, em Amesterdão, um edifício do final do século XIX e monumento nacional nos Países Baixos, foi destruída na madrugada desta quinta-feira por um incêndio, que forçou a evacuação de casas próximas, mas não deixou feridos.

O incêndio começou por volta da 1h00 (00h00 em Lisboa), na torre da igreja, que deixou de ser usada como igreja em 1977 e foi convertida num centro multiusos, segundo a agência de notícias holandesa NOS.

O fogo, que ainda não estava sob controlo pelos bombeiros às 9h00, não afetou a estrutura do edifício, que permaneceu intacta.

Embora a causa oficial do incidente seja desconhecida, alguns moradores disseram à NOS que viram fogos-de-artifício próximo da torre da igreja, onde o fogo começou, embora o corpo de bombeiros não tenha confirmado esta informação.

Dezenas de casas próximas da igreja, projetada pelo arquiteto holandês Pierre Cuypers, foram evacuadas nas primeiras horas da manhã e os moradores foram abrigados num centro de ioga próximo. Os serviços de emergência preveem que poderão regressar para as suas casas ao longo do dia.

