​Incêndio destrói igreja histórica em Amesterdão

A histórica igreja Vondelkerk, em Amesterdão, um edifício do final do século XIX e monumento nacional nos Países Baixos, foi destruída na madrugada desta quinta-feira por um incêndio, que forçou a evacuação de casas próximas, mas não deixou feridos.

O incêndio começou por volta da 1h00 (00h00 em Lisboa), na torre da igreja, que deixou de ser usada como igreja em 1977 e foi convertida num centro multiusos, segundo a agência de notícias holandesa NOS.

O fogo, que ainda não estava sob controlo pelos bombeiros às 9h00, não afetou a estrutura do edifício, que permaneceu intacta.

Embora a causa oficial do incidente seja desconhecida, alguns moradores disseram à NOS que viram fogos-de-artifício próximo da torre da igreja, onde o fogo começou, embora o corpo de bombeiros não tenha confirmado esta informação.

Dezenas de casas próximas da igreja, projetada pelo arquiteto holandês Pierre Cuypers, foram evacuadas nas primeiras horas da manhã e os moradores foram abrigados num centro de ioga próximo. Os serviços de emergência preveem que poderão regressar para as suas casas ao longo do dia.