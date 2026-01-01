Incêndio em estância de esqui na Suíça faz 40 mortos e 115 feridos

Pelo menos 40 pessoas terão morrido na sequência de um incêndio após uma explosão, num bar de uma estância de esqui, localizado em Crans-Montana, na Suíça. Segundo os dados oficiais, revelados esta tarde pelas autoridades helvéticas, 115 pessoas ficaram feridas, "a maioria em estado grave".

O incêndio registou-se no bar "A Constelação", pela 1h30 da manhã. As vítimas serão sobretudo jovens que celebravam a passagem de ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A prioridade, garantem as autoridades policiais suiças, será dada à "identificação das vitimas mortais para que os seus corpos possam ser rapidamente entregues à família". Um trabalho que "poderá demorar vários dias".

Durante a tarde, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, avançou com a existência de "47 mortos". "É uma situação horrível", declarou. Segundo este responsável existem entre "doze a quinze" cidadãos italianos hospitalizados. O país vai receber alguns doentes provenientes da Suíça.

A polícia cantonal de Valais admite ainda que entre as vítimas estejam pessoas de várias nacionalidades. "Dado o carácter internacional da estância de Crans, podemos esperar que existam vítimas de nacionalidade estrangeira".