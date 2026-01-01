Incêndio em estância de esqui na Suíça faz 40 mortos e 115 feridos

01 jan, 2026 - 08:50 • Redação
Pelo menos 40 pessoas terão morrido na sequência de um incêndio após uma explosão, num bar de uma estância de esqui, localizado em Crans-Montana, na Suíça. Segundo os dados oficiais, revelados esta tarde pelas autoridades helvéticas, 115 pessoas ficaram feridas, "a maioria em estado grave".
O incêndio registou-se no bar "A Constelação", pela 1h30 da manhã. As vítimas serão sobretudo jovens que celebravam a passagem de ano.
A prioridade, garantem as autoridades policiais suiças, será dada à "identificação das vitimas mortais para que os seus corpos possam ser rapidamente entregues à família". Um trabalho que "poderá demorar vários dias".
Durante a tarde, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, avançou com a existência de "47 mortos". "É uma situação horrível", declarou. Segundo este responsável existem entre "doze a quinze" cidadãos italianos hospitalizados. O país vai receber alguns doentes provenientes da Suíça.
A polícia cantonal de Valais admite ainda que entre as vítimas estejam pessoas de várias nacionalidades. "Dado o carácter internacional da estância de Crans, podemos esperar que existam vítimas de nacionalidade estrangeira".
O Governo lamenta profundamente a trágica explosão ocorrida na Suíça, que causou numerosas vítimas, exprimindo solidariedade às famílias e autoridades. Em contexto muito complexo, continuam as diligências para apurar se há nacionais portugueses entre as vítimas desta tragédia.— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) January 1, 2026
O Governo português já admitiu a possibilidade de existir um ferido entre as vítimas do incidente. Essa informação para já não foi confirmada.
O comandante da polícia local, garante que irá manter "um contacto próximo com as famílias das vítimas" e que estas serão informadas "em tempo real", bem como as respetivas embaixadas.
Horas depois do acontecimento, Marcelo Rebelo de Sousa expressou solidariedade ao Presidente da Suíça por mortes em incêndio.
Contactado pela Renascença, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) assegura que "está a acompanhar a situação em permanência", através da embaixada na Suíça, e que "até ao momento, as autoridades suíças ainda não identificaram a nacionalidade das vítimas".
Na rede social X, o MNE "lamenta profundamente" o sucedido e manifesta solidariedade para com as vítimas.
As causas da explosão são ainda desconhecidas, mas a polícia suíça afasta a hipótese de ato terrorista.
No local permanecem equipas de socorro e a polícia. O espaço aéreo na região de Valais está encerrado.
