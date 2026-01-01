Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido, diz ministro italiano

Cerca de 40 pessoas terão morrido na sequência de um incêndio após uma explosão, num bar de uma estância de esqui. São números avançados pela Agência Reuters, citando o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano que, por sua vez, garante ter sido essa a indicação que recebeu por parte da polícia helvética.

A explosão e incêndio registou-se no bar "A Constelação" do resort Crans-Montana. De acordo com as autoridades, no local estaria mais de uma centena de pessoas a celebrar a passagem de ano.

Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira de manhã, as autoridades policiais suíças admitem que cerca de 100 pessoas estarão feridas, a maioria com gravidade. As autoridades admitem ainda que entre as vítimas estarão pessoas de várias nacionalidades.

Contactado pela Renascença, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que "está a acompanhar a situação em permanência", através da embaixada na Suíça, e que "até ao momento, as autoridades suíças ainda não identificaram a nacionalidade das vítimas".

A explosão terá ocorrido por volta da 1h30. As causas da explosão são ainda desconhecidas, mas a polícia suíça afasta a hipótese de ato terrorista.

No local permanecem equipas de socorro e a polícia.

O espaço aéreo na região de Valais está encerrado.

[notícia atualizada às 10h24]