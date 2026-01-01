Incêndio na estância de esqui. Registo de mortos confirmados sobe para 47, diz ministro italiano

Pelo menos 47 pessoas terão morrido na sequência de um incêndio após uma explosão, num bar de uma estância de esqui. Esta nova atualização do registo de vítimas mortais foi avançado pela Rádio Televisão Suíça, citando o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani.

A explosão e incêndio registou-se no bar "A Constelação" do resort Crans-Montana, localizdo na Suíça. De acordo com as autoridades, no local estaria mais de uma centena de pessoas a celebrar a passagem de ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira de manhã, as autoridades policiais suíças admitem que cerca de 100 pessoas estarão feridas, a maioria com gravidade. As autoridades admitem ainda que entre as vítimas estarão pessoas de várias nacionalidades.

Contactado pela Renascença, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) assegura que "está a acompanhar a situação em permanência", através da embaixada na Suíça, e que "até ao momento, as autoridades suíças ainda não identificaram a nacionalidade das vítimas".

Na rede social X, o MNE "lamenta profundamente" o sucedido e manifesta solidariedade para com as vítimas.