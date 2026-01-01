Ouvir
Em Destaque
​Tragédia na Suíça

Incêndio na estância de esqui. Registo de mortos confirmados sobe para 47, diz ministro italiano

01 jan, 2026 - 08:50 • Redação

Explosão aconteceu no bar “A Constelação”, localizado em Crans-Montana. Na altura do incidente estariam presentes cerca de 100 pessoas. Autoridades admitem vítimas de várias nacionalidades.

Video. Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido
Veja o vídeo. Autoridades afastam, pelo menos para já, a hipótese de ataque terrorista. Foto: Alessandro Della Valle/EPA

Pelo menos 47 pessoas terão morrido na sequência de um incêndio após uma explosão, num bar de uma estância de esqui. Esta nova atualização do registo de vítimas mortais foi avançado pela Rádio Televisão Suíça, citando o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani.

A explosão e incêndio registou-se no bar "A Constelação" do resort Crans-Montana, localizdo na Suíça. De acordo com as autoridades, no local estaria mais de uma centena de pessoas a celebrar a passagem de ano.

Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira de manhã, as autoridades policiais suíças admitem que cerca de 100 pessoas estarão feridas, a maioria com gravidade. As autoridades admitem ainda que entre as vítimas estarão pessoas de várias nacionalidades.

Contactado pela Renascença, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) assegura que "está a acompanhar a situação em permanência", através da embaixada na Suíça, e que "até ao momento, as autoridades suíças ainda não identificaram a nacionalidade das vítimas".

Na rede social X, o MNE "lamenta profundamente" o sucedido e manifesta solidariedade para com as vítimas.

A explosão terá ocorrido por volta da 1h30. As causas da explosão são ainda desconhecidas, mas a polícia suíça afasta a hipótese de ato terrorista.

No local permanecem equipas de socorro e a polícia. Uma nova conferência de imprensa terá lugar pelas 16h15 (hora de Lisboa).

O espaço aéreo na região de Valais está encerrado.

[notícia atualizada às 15h43]

