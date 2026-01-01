Pelo menos 128 jornalistas mortos em 2025, 56 na Palestina

A Federação Internacional de Jornalistas (FIP) contabilizou 128 profissionais do setor mortos em 2025 em todo o mundo, incluindo 56 na Palestina, no contexto da ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a organização lamentou "mais um ano mortal para os jornalistas" e denunciou "a falta de vontade das autoridades para proteger os trabalhadores dos meios de comunicação", apelando a "medidas imediatas e drásticas para pôr fim ao ciclo de violência e impunidade".

A lista inclui nove mortes acidentais. Já o total de 128 vítimas representa um aumento face a 2024, quando foram registadas 122 mortes.

Por regiões, o Médio Oriente e o mundo árabe lideram a lista, com 74 jornalistas mortos, incluindo 56 na Palestina, o que representa 58% do total. Seguem-se o Iémen, com 13 mortes, e a Ucrânia, com oito. O Sudão registou seis mortes, a Índia e o Peru quatro cada um, e as Filipinas, o México e o Paquistão três cada.

Desde 1990, a Federação Internacional de Jornalistas contabilizou 3.173 jornalistas mortos em todo o mundo, uma média anual de 91.

"Os 128 jornalistas mortos num só ano não são apenas uma estatística, representam uma crise global", afirmou o secretário-geral da organização, Anthony Bellanger.

"Estas mortes são um lembrete brutal de que os jornalistas são atacados com impunidade apenas por fazerem o seu trabalho", acrescentou, defendendo que os governos devem agir para proteger os profissionais, levar os responsáveis à justiça e defender a liberdade de imprensa.

O secretário-geral defendeu ainda a necessidade de uma convenção das Nações Unidas que garanta a segurança e a independência dos jornalistas a nível global, afirmando que "o mundo não pode esperar mais".