Arábia Saudita

Pelo menos dois mortos durante protestos contra elevado custo de vida no Irão

01 jan, 2026 - 18:10 • Lusa

Após a recente desvalorização da moeda saudita rial, desde domingo registam-se protestos espontâneos contra o alto custo de vida.

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança no sudoeste do Irão fizeram dois mortos, informou esta quinta-feira a agência de notícias "Fars", na sequência dos protestos contra o elevado custo de vida.

Desde domingo que se registam protestos espontâneos contra o alto custo de vida, após a recente desvalorização da moeda saudita rial.

Contam-se ainda 17 feridos, após o aumento imediato dos preços dos alimentos, num contexto agravado pelas sanções internacionais.

“O número de vítimas em Lordegan subiu hoje para dois”, escreveu a "Fars", após relatar confrontos, apedrejamento e danos a prédios públicos na cidade, localizada a 650 quilómetros da capital, Teerão.

Durante a noite desta quinta-feira, um membro das forças de segurança também foi morto em confrontos separados no oeste do Irão.

Alguns protestos pediram a morte do líder supremo (...)

O Presidente do Irão apelou na quarta-feira à “empatia genuína” da população e prometeu uma resposta assente na “crítica construtiva”, quando os protestos contra a precariedade se alargavam a várias cidades além da capital.

Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança assinalam uma escalada significativa da agitação, que se espalhou desde que comerciantes começaram a protestar no domingo contra a forma como o governo tem lidado com a desvalorização da moeda e a rápida subida dos preços.

