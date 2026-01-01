Pelo menos dois mortos durante protestos contra elevado custo de vida no Irão

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança no sudoeste do Irão fizeram dois mortos, informou esta quinta-feira a agência de notícias "Fars", na sequência dos protestos contra o elevado custo de vida.

Desde domingo que se registam protestos espontâneos contra o alto custo de vida, após a recente desvalorização da moeda saudita rial.

Contam-se ainda 17 feridos, após o aumento imediato dos preços dos alimentos, num contexto agravado pelas sanções internacionais.

“O número de vítimas em Lordegan subiu hoje para dois”, escreveu a "Fars", após relatar confrontos, apedrejamento e danos a prédios públicos na cidade, localizada a 650 quilómetros da capital, Teerão.

Durante a noite desta quinta-feira, um membro das forças de segurança também foi morto em confrontos separados no oeste do Irão.