Zelensky diz acreditar na paz, mas não a qualquer custo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, despediu-se de 2025 com uma mensagem em que reafirmou o compromisso do seu país com a paz, embora a invasão da Rússia contra a Ucrânia esteja prestes a completar quatro anos.

"Acreditamos na paz, lutamos por ela e trabalhamos para a alcançar", disse Zelensky numa mensagem publicada nesta quarta-feira na sua conta do Telegram, acompanhada de uma foto sua ao lado da mulher, Olena Zelenska, citada pela agência EFE.

"Feliz Ano Novo, queridos ucranianos!", acrescentou Zelensky na mesma publicação, na qual destacou o empenho dos defensores da Ucrânia face à invasão russa que começou em fevereiro de 2022.

"Passa mais um ano, marcado pela dedicação e resiliência, pelos princípios e pelo trabalho diário dos ucranianos", acrescentou o Presidente ucraniano ao despedir-se de 2025, reforçando que não aceitará a paz a qualquer custo.

A Força Aérea ucraniana indicou que tinha destruído 101 drones russos no ataque russo da noite de terça para quarta-feira, embora tenham sido registados 20 impactos em 11 pontos da Ucrânia.