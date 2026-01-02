Bolsonaro tem alta hospitalar e volta à prisão

O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está de regresso à prisão após uma operação cirúrgica para corrigir uma hérnia e ainda três procedimentos para tratar da crise de soluços diários, avançou o "jornal g1".

Depois de cumprir 32 dias dos 27 anos de prisão que tem pela frente, Bolsonaro saiu pela primeira vez da sede da Polícia Federal em Brasília, onde está preso, para ser submetido inicialmente a uma cirurgia.

Porém, o antigo Presidente brasileiro já recebeu esta quinta-feira alta hospitalar depois de estar internado num hospital privado da capital brasileira durante mais de uma semana.

Após ter sido submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hernia inguinal bilateral, a equipa médica realizou o bloqueio do nervo frenético do lado esquerdo no passado dia 27 de dezembro.

Passado dois dias, Jair Bolsonaro foi submetido a uma segunda cirurgia ao lado direito do nervo.