Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Bolsonaro tem alta hospitalar e volta à prisão

02 jan, 2026 - 00:39 • Catarina Magalhães

Ex-Presidente brasileiro volta à prisão para cumprir uma pena de 27 anos por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro esteve internado num hospital privado durante mais de uma semana para várias intervenções cirúrgicas.

A+ / A-

O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está de regresso à prisão após uma operação cirúrgica para corrigir uma hérnia e ainda três procedimentos para tratar da crise de soluços diários, avançou o "jornal g1".

Depois de cumprir 32 dias dos 27 anos de prisão que tem pela frente, Bolsonaro saiu pela primeira vez da sede da Polícia Federal em Brasília, onde está preso, para ser submetido inicialmente a uma cirurgia.

Porém, o antigo Presidente brasileiro recebeu esta quinta-feira alta hospitalar depois de estar internado num hospital privado da capital brasileira durante mais de uma semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Após ter sido submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hernia inguinal bilateral, a equipa médica realizou o bloqueio do nervo frenético do lado esquerdo no passado dia 27 de dezembro.

Passado dois dias, Jair Bolsonaro foi submetido a uma segunda cirurgia ao lado direito do nervo.

Bolsonaro submetido a nova cirurgia para tratar crise de soluços

Bolsonaro submetido a nova cirurgia para tratar crise de soluços

Ex-presidente do Brasil alvo de quarta operação no(...)

Já esta terça-feira foi submetido a uma cirurgia de reforço e o ex-Presidente brasileiro passou por endoscopia, após a persistência de uma inflação do esófago e gastrite.

Ainda na manhã desta quinta-feira, a justiça brasileira negou pedido de prisão domiciliária feito pela defesa de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro vai cumprir, por isso, uma pena de 27 anos de prisão por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário