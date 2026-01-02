Ouvir
China começa a taxar preservativos e pílulas contraceptivas para travar queda da natalidade

02 jan, 2026 - 21:35 • Redação

A China eliminou a isenção fiscal sobre contraceptivos, medida em vigor há mais de 30 anos. Preservativos e pílulas contraceptivas passaram a ser tributados com IVA de 13% desde 1 de Janeiro.

A partir de 1 de janeiro, os preservativos e medicamentos contraceptivos passaram a estar sujeitos ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 13% na China, pondo fim a uma isenção fiscal com mais de três décadas.

A medida insere-se numa estratégia governamental para contrariar a queda acentuada da taxa de natalidade no país.

A decisão foi anunciada num contexto em que a população chinesa caiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, tendência que especialistas consideram difícil de reverter.

A taxa de natalidade tem vindo a descer há décadas, em parte devido à política do filho único, em vigor entre 1980 e 2015, mas também como resultado da rápida urbanização.

No ano passado, o Governo introduziu um conjunto de medidas classificadas como “amigas da fertilidade”, incluindo incentivos fiscais e subsídios anuais para apoio à infância.

Apesar das novas medidas, factores como o custo elevado da educação e da criação dos filhos, a instabilidade no emprego e o abrandamento económico continuam a desincentivar muitos jovens chineses a casar e constituir família.

