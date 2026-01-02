FBI diz que evitou ataque terrorista planeado para "Réveillon" na Carolina do Norte

O FBI afirmou que conseguiu desmantelar um alegado plano terrorista para a véspera de Ano Novo num supermercado e restaurante de "fast food" na Carolina do Norte, divulgou esta sexta-feira o departamento de justiça dos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo o serviço de segurança norte-americano, o suspeito de 18 anos que iria conduzir o ataque terrorista "foi diretamente inspirado pelo Estado Islâmico".

Natural e residente daquela cidade norte-americana, Christian Sturdivant foi detido no próprio dia 31 de dezembro, a tempo de evitar um ataque com várias facas e martelos.



Os investigadores acreditam que Sturdivant já estava a planear o ataque há cerca de um ano. Para além das armas brancas, as autoridades encontraram debaixo da cama do jovem um plano manuscrito a descrever detalhadamente os passos do massacre.

Por entre as notas, percebe-se que o objetivo seria atacar judeus, cristãos e pessoas LGBTQI+, acabando por morrer como "mártir" depois de atacar os polícias que o tentassem capturar.

O suspeito de 18 anos geria ainda uma conta na rede social TikTok com publicações radicalizadas em apoio à organização terrorista.

Porém, convencido que estaria a jurar lealdade a um site da entidade islâmica, Sturdivant fê-lo a um agente disfarçado a um departamento policial de Nova Iorque. Em modo de confissão, o jovem revelou a sua intenção de realizar o ataque na véspera de Ano Novo.

Ao longo do mês de dezembro, Sturdivant enviou uma foto com dois martelos e uma faca, uma mensagem de voz jurando lealdade e uma mensagem pedindo ajuda para obter armas para usar no ataque, lê-se no comunicado.



Em reação à notícia, a polícia local garantiu que vai continuar a "perseguir e responsabilizar qualquer pessoa que procure espalhar o medo e a violência". "A segurança pública não conhece fronteiras."

"Graças aos nossos ótimos parceiros e ao trabalho que fazem connosco, salvamos vidas", escreveu também o diretor do FBI, Kash Patel, nas redes sociais.



Apesar de o ataque ter sido evitado, esta não era a primeira vez que o jovem tentou cometer um ataque terrorista. Com 14 anos, Sturdivant entrou em contacto com um grupo islâmico nas redes sociais e planeava vestir-se de preto, bater à porta das pessoas e atacá-las com um martelo.

A FBI descobriu, a família do jovem interveio e encaminhou-o para uma unidade de cuidados psicológicos, sem qualquer processo judicial.

Desta vez, Sturdivant já foi apresentado aos juízes na manhã desta sexta-feira e, caso seja condenado, vai enfrentar uma pena máxima de 20 anos.