Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Israel acusa autarca muçulmano de Nova Iorque de lançar "gasolina antissemita"

02 jan, 2026 - 11:01 • Lusa

Durante a sua campanha eleitoral, o democrata demonstrou o seu apoio ao povo palestiniano e criticou o Governo de Benjamin Netanyahu, que foi acusado de cometer genocídio no enclave pela comunidade internacional e por organizações de defesa dos direitos humanos de renome, incluindo duas israelitas.

A+ / A-

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou o novo presidente da Câmara de Nova Iorque de lançar "gasolina antissemita numa fogueira".

"Mamdani mostra as suas verdadeiras cores: elimina a definição da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto) do antissemitismo e levanta as restrições ao boicote a Israel. Isto não é liderança. É gasolina antissemita lançada sobre uma fogueira", afirmou o Ministério israelita na rede social Facebook.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Governo de Israel já tinha demonstrado a antipatia pelo democrata Mamdani quando este venceu as eleições municipais de Nova Iorque, em 4 de novembro, ocasião em que vários ministros israelitas — sobretudo os mais radicais — acusaram-no de ser um "islamista declarado", antissemita e "inimigo de Israel".

Durante a sua campanha eleitoral, o democrata demonstrou o seu apoio ao povo palestiniano e criticou o Governo de Benjamin Netanyahu, que foi acusado de cometer genocídio no enclave pela comunidade internacional e por organizações de defesa dos direitos humanos de renome, incluindo duas israelitas.

Mamdani, agora o 112.º presidente da Câmara da cidade de Nova Iorque, é, aos 34 anos, o segundo presidente da câmara mais jovem da história da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e também o primeiro muçulmano.

Prestou juramento usando o Alcorão, que estava na posse da sua esposa, Rama Duwaji.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário