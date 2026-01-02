Jovem talento do golfe italiano é a primeira vítima identificada na tragédia nos Alpes suíços

Emanuele Galeppini, jovem golfista de 17 anos, é a primeira vítima mortal identificada na sequência do trágico incêndio num bar em Crans-Montana, na Suíça, ocorrido na noite de passagem de ano. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A Federação Italiana de Golfe confirmou a morte de Emanuele Galeppini, jovem atleta italiano, descrevendo-o como “um atleta que personificava a paixão e valores autênticos do desporto”. Em comunicado, a federação deixou ainda uma mensagem de homenagem: “Emanuele, permanecerás para sempre nos nossos corações”.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, Emanuele Galeppini constava da lista de cidadãos italianos dados como desaparecidos após o incêndio. Natural de Génova, o jovem tinha-se mudado há alguns anos para o Dubai. O último contacto da família com Emanuele terá ocorrido à meia-noite do dia 1 de janeiro, de acordo com o Corriere della Sera.

Assim que teve conhecimento da tragédia, o pai do jovem, Edoardo Galeppini, tentou repetidamente entrar em contacto com o filho, sem sucesso. Na quinta-feira, os pais deslocaram-se a vários hospitais da região alpina na tentativa de o localizar entre os feridos. “Não conseguimos entrar em contacto com ele — ajudem-nos a encontrá-lo”, disse o pai à televisão italiana, citado pelo La Repubblica. De acordo com o Ranking Mundial de Golfe Amador, Emanuele frequentava a Escola Internacional Suíça, no Dubai, e tinha prevista a conclusão dos estudos no próximo ano. Mantinha, no entanto, uma forte ligação a Itália e ao Rapallo Golf and Tennis Club, onde treinava regularmente durante o verão. “Era um jovem talentoso, um exemplo absoluto de ética e espírito desportivo”, afirmou Fabrizio Pagliettini, director do clube, sublinhando que Emanuele era “um dos melhores golfistas italianos com menos de 18 anos”.

As autoridades suíças continuam a trabalhar na identificação das vítimas e no apuramento das causas do incêndio, que deflagrou na madrugada de quinta-feira no bar Le Constellation, na estância turística de Crans-Montana, nos Alpes suíços, provocando a morte a 47 pessoas e ferindo mais de 100, alguns em estado grave. O local era bastante frequentado por turistas internacionais. O presidente da Suíça, Guy Parmelin, classificou o sucedido como “uma das piores tragédias” da história recente do país. As autoridades admitem que a gravidade dos ferimentos está a dificultar o processo de identificação dos corpos.

