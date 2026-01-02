MSF denuncia tentativa de Israel de bloquear ajuda humanitária em Gaza e na Cisjordânia

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou, esta sexta-feira, o que classifica como uma tentativa “cínica e calculada” de Israel de impedir a atuação de organizações não governamentais internacionais nos Territórios Palestinianos Ocupados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a MSF, a ameaça israelita de recusar o registo da organização — bem como de outras INGOs — compromete gravemente a prestação de cuidados médicos essenciais em Faixa de Gaza e na Cisjordânia, constituindo uma violação das obrigações de Israel ao abrigo do direito internacional humanitário.

Em comunicado, a MSF afirma que negar assistência médica a civis é “inaceitável em qualquer circunstância” e considera “chocante” o uso da ajuda humanitária como instrumento político ou de punição coletiva. A organização alerta que Israel está a intensificar um ataque direto à resposta humanitária, colocando em risco imediato os cuidados de saúde e a sobrevivência da população civil.

A MSF rejeita de forma categórica as acusações recentes feitas por autoridades israelitas, que alegam que a organização empregaria pessoas envolvidas em atividades militares. “Nunca empregaríamos conscientemente alguém ligado a ações militares. Isso contraria os nossos valores e a nossa ética fundamentais”, sublinha a organização.

De acordo com a MSF, as descrições feitas pelas suas equipas no terreno — marcadas por morte, destruição e sofrimento humano em larga escala — refletem a realidade vivida pela população de Gaza. “Se essas descrições são incómodas para alguns, a responsabilidade é de quem comete as atrocidades, não de quem as denuncia”, afirma a MSF, em comunicado.

A organização expressa ainda sérias preocupações quanto à exigência de registo que obriga à partilha de dados pessoais dos seus funcionários palestinianos com as autoridades israelitas. Essas preocupações são agravadas pelo facto de 15 profissionais da MSF terem sido mortos por forças israelitas desde o início do conflito.