Oficial. Uma portuguesa ferida e outra desaparecida no incêndio na Suíça

Uma mulher de nacionalidade portuguesa está desaparecida e outra entre os feridos do incêndio num bar da estância de ski de Crans-Montana, na Suíça, avançou esta sexta-feira à Renascença o secretário de Estados das Comunidades, Emídio Sousa.

De acordo com Emídio Sousa, uma mulher portuguesa está internada num hospital de Sion, mas existem "informações contraditórias" sobre a gravidade dos ferimentos. "Inicialmente, tivemos informação de que seria uma fratura numa perna, mas ainda não temos a certeza", sublinhou.



Outra mulher portuguesa está desaparecida, mas ainda não foi possível confirmar se estava em Crans-Montana na altura da tragédia, indica o secretário de Estado das Comunidades.



A Renascença apurou, junto de fonte da família, que a jovem desaparecida tem 22 anos e reside na Suíça. Tinha ido a uma festa com três amigas, que também estão desaparecidas.

Entretanto, Portugal disponibilizou às autoridades suíças duas vagas para doentes queimados, adianta o secretário de Estado das Comunidades.

A notícia foi avançada pouco depois de as autoridades suíças terem confirmado que há uma pessoa de nacionalidade portuguesa entre os feridos.