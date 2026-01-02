Opção editorial ou erro? Grok retira roupa a fotografias de crianças

Estalou mais uma polémica relacionada com o uso de Inteligência Artificial. Desta vez no centro da ação está o Grok - a ferramenta da rede social X.

A história é simples: alguns utilizadores começaram a enviar fotografias de crianças para o chatbot. O pedido era para que a IA alterasse estas imagens e gerasse novas: retirando roupas a esses mesmos menores de idade e atribuindo a essas fotografias uma cariz sexual.

"Os motores de Inteligência Artificial há coisas que permitem e há coisas que não permitem. O facto de permitir isso é uma opção editorial, não é um erro e não é um bug. Quem está a operá-lo sabe que está a ser feito assim, tem acesso a todos esses dados e pode bloquear isso de um dia para o outro se quiser", afirma Ricardo Lafuente, presidente da Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais.

Em entrevista à Renascença, afirma, assim, que a rede social dirigida por Elon Musk tem, se quiser, a capacidade de proibir a gerar imagens com cariz sexual a envolver crianças: "Sendo-lhe pedido que crie explicitamente uma imagem com pouca roupa de uma pessoa, é uma ferramenta que pode perfeitamente detetar esse género de pedido, enviar para a pessoa que é visada e até para as autoridades."