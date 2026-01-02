Opção editorial ou erro? Grok retira roupa a fotografias de crianças

02 jan, 2026 - 19:17 • João Maldonado
Estalou mais uma polémica relacionada com o uso de Inteligência Artificial. Desta vez no centro da ação está o Grok - a ferramenta da rede social X.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A história é simples: alguns utilizadores começaram a enviar fotografias de crianças para o chatbot. O pedido era para que a IA alterasse estas imagens e gerasse novas: retirando roupas a esses mesmos menores de idade e atribuindo a essas fotografias uma cariz sexual.
Grok referiu-se a si mesmo como "MechaHitler" e, e(...)
Já o especialista em cibersegurança Rui Duro, também contactado pela Renascença, lembra que, para além da deturpação ilegal das imagens geradas, as próprias fotografias que são enviadas para o Grok pelos utilizadores do X podem constituir um crime de acordo com o Regime Geral sobre a Proteção de Dados - extensível também a outras plataformas de IA.
"Ao colocar nestas ferramentas informação que possa ser considerada sensível quem é que responde ao direito ao esquecimento? Depois da informação ser colocada, tenho o direito de ir lá e dizer que tem de ser removida e não pode ser usada no futuro", reforça.
Em consequência do caso, o governo francês fez esta sexta-feira uma denúncia ao Ministério Público. O executivo de Emmanuel Macron acredita que as imagens geradas, sendo sexualmente explícitas, podem constituir uma prática desconforme com a lei.