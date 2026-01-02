Sismo de magnitude 6.3 desperta Cidade do México

Um sismo de 6.3 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira no estado de Guerrero, no sul do México, informou o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ).

Segundo o GFZ, o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros e foi sentido em vários bairros da Cidade do México às 07h58 locais (13h58 no horário de Lisboa).

As ruas preencheram-se com o ladrar nervoso dos cães de rua e com os passos corridos dos populares, em fuga das próprias residências — ou até dos hotéis, com pouco mais do que um roupão no corpo.

A Presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse, por isso, que até ao momento não há registo de feridos ou sequer danos graves no estado de Guerrero nem na cidade do México.