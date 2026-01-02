Ouvir
Tremor de terra

Sismo de magnitude 6.3 desperta Cidade do México

02 jan, 2026 - 14:20 • Ricardo Vieira, com Reuters

Epicentro foi registado esta sexta-feira no estado de Guerrero e sentido em vários bairros da Cidade do México. A Presidente Claudia Sheinbaum já garantiu que, até ao momento, não há registo de feridos ou sequer danos graves no estado de Guerrero nem na cidade do México.

Um sismo de 6.3 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira no estado de Guerrero, no sul do México, informou o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ).

Segundo o GFZ, o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros e foi sentido em vários bairros da Cidade do México às 07h58 locais (13h58 no horário de Lisboa).

As ruas preencheram-se com o ladrar nervoso dos cães de rua e com os passos corridos dos populares, em fuga das próprias residências — ou até dos hotéis, com pouco mais do que um roupão no corpo.

A Presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse, por isso, que até ao momento não há registo de feridos ou sequer danos graves no estado de Guerrero nem na cidade do México.

Até ao momento, não há registo de feridos ou sequer danos graves após um sismo no estado de Guerrero nem na cidade do México. Foto: Madla Hartz/EPA
Uma árvore e um poste caíram depois do abalo, adiantaram as autoridades locais ao jornal mexicano "La Jornada".

Sheinbaum estava a falar na Cidade do México quando os alarmes de terremoto soaram. A Chefe de Estado evacuou para uma zona segura com os jornalistas e, momentos depois do tremor de terra, retomou a conferência de imprensa.

O México está situado sobre cinco placas tectónicas, o que o torna um dos países mais vulneráveis a terramotos, especialmente nesta costa do Pacífico.

[Notícia atualizada às 16h40 para acrescentar a reação da Presidente mexicana Claudia Sheinbaum]

