Tesla perde liderança mundial de veículos elétricos para a chinesa BYD

A Tesla perdeu o estatuto de maior fabricante mundial de veículos elétricos, superada pela chinesa BYD, depois de ver as suas vendas anuais caírem pela segunda vez consecutiva.

A empresa norte-americana foi penalizada pela crescente concorrência, pelo fim de créditos fiscais nos Estados Unidos e por uma quebra de reputação da marca.

Com as vendas globais de veículos elétricos a subirem 28% em 2025, a BYD beneficiou de uma expansão acelerada na Europa, ultrapassando pela primeira vez a Tesla em vendas anuais. A fabricante chinesa tem vindo a encurtar a distância nos últimos anos.

A Tesla viu as suas vendas recuarem cerca de 8,6% no ano passado, o que levanta dúvidas sobre a viabilidade do negócio automóvel da empresa numa altura em que Elon Musk tem centrado esforços em áreas como os robotáxis e robôs humanoides.

Nos Estados Unidos, a Tesla foi especialmente afetada pelo fim do crédito fiscal de 7.500 dólares (cerca de 6.830 euros), retirado em setembro pela administração de Donald Trump. Esta mudança levou a um aumento nas vendas no terceiro trimestre, antes do incentivo terminar.

No quarto trimestre de 2025, os veículos elétricos representaram 6,2% das vendas a retalho no mercado norte-americano, uma queda de 3,6 pontos percentuais face ao ano anterior.

Entre outubro e dezembro, a Tesla entregou 418.227 veículos, uma descida de 15,6% face ao mesmo período de 2024, ficando abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para 434.487 unidades. No total do ano, foram entregues 1,64 milhões de veículos, menos do que os 1,79 milhões registados no ano anterior.