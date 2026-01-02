Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tesla perde liderança mundial de veículos elétricos para a chinesa BYD

02 jan, 2026 - 19:04 • Fábio Monteiro com Reuters

A Tesla foi ultrapassada pela BYD nas vendas anuais de veículos elétricos, perdendo o título de maior fabricante mundial. A quebra na procura, o fim de incentivos nos EUA e a crescente concorrência penalizaram a marca liderada por Elon Musk.

A+ / A-

A Tesla perdeu o estatuto de maior fabricante mundial de veículos elétricos, superada pela chinesa BYD, depois de ver as suas vendas anuais caírem pela segunda vez consecutiva.

A empresa norte-americana foi penalizada pela crescente concorrência, pelo fim de créditos fiscais nos Estados Unidos e por uma quebra de reputação da marca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Com as vendas globais de veículos elétricos a subirem 28% em 2025, a BYD beneficiou de uma expansão acelerada na Europa, ultrapassando pela primeira vez a Tesla em vendas anuais. A fabricante chinesa tem vindo a encurtar a distância nos últimos anos.

A Tesla viu as suas vendas recuarem cerca de 8,6% no ano passado, o que levanta dúvidas sobre a viabilidade do negócio automóvel da empresa numa altura em que Elon Musk tem centrado esforços em áreas como os robotáxis e robôs humanoides.

Nos Estados Unidos, a Tesla foi especialmente afetada pelo fim do crédito fiscal de 7.500 dólares (cerca de 6.830 euros), retirado em setembro pela administração de Donald Trump. Esta mudança levou a um aumento nas vendas no terceiro trimestre, antes do incentivo terminar.

No quarto trimestre de 2025, os veículos elétricos representaram 6,2% das vendas a retalho no mercado norte-americano, uma queda de 3,6 pontos percentuais face ao ano anterior.

Entre outubro e dezembro, a Tesla entregou 418.227 veículos, uma descida de 15,6% face ao mesmo período de 2024, ficando abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para 434.487 unidades. No total do ano, foram entregues 1,64 milhões de veículos, menos do que os 1,79 milhões registados no ano anterior.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário