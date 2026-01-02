Trump ameaça Irão sobre repressão contra manifestantes

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta sexta-feira intervir em apoio dos manifestantes no Irão se as forças de segurança utilizarem armas de fogo para dispersar os protestos.

O aviso de Trump acontece numa altura em que os protestos já provocaram vários mortos e representam a maior ameaça interna às autoridades iranianas em anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Estamos prontos e preparados para agir”, escreveu o Presidente norte-americano, numa publicação nas redes sociais.

Em junho, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas, juntando-se a uma campanha aérea israelita que teve como alvo o programa nuclear de Teerão e a liderança militar do país.

Em resposta às declarações de Trump, o alto responsável iraniano, Ali Larijani, advertiu que qualquer ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos do Irão equivaleria a uma desestabilização de todo o Médio Oriente. O Irão apoia forças aliadas no Líbano, no Iraque e no Iémen.

As declarações surgem no momento em que um responsável local no oeste do Irão, onde foram registadas várias mortes, foi citado pelos meios de comunicação estatais a avisar que qualquer distúrbio ou ajuntamento ilegal será reprimido “de forma decisiva e sem indulgência”, aumentando o risco de uma escalada da tensão.



