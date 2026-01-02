Velas pirotécnicas terão provocado tragédia em bar na Suíça

O incêndio que destruiu um bar na estância de ski de Crans-Montana, na Suíça, matando pelo menos 40 pessoas na passagem de ano, terá tido origem em velas pirotécnicas erguidas demasiado perto do teto, afirmou na sexta-feira a procuradora-chefe da região.

Os investigadores estão a analisar os destroços carbonizados do estabelecimento, a examinar vídeos divulgados nas redes sociais e a ouvir sobreviventes, na tentativa de apurar como começou o fogo, nas primeiras horas do Dia de Ano Novo, na cave do bar, e de que forma se propagou com tanta rapidez.

Testemunhas relataram ter visto funcionários do bar a transportar velas-fonte acesas presas a garrafas de champanhe. A procuradora-chefe do cantão do Valais, Beatrice Pilloud, indicou que estas velas constituem uma das principais linhas de investigação, cada vez mais consistente.

“Tudo indica que o incêndio teve início nas velas acesas (…) que tinham sido fixadas em garrafas de champanhe e foram aproximadas em demasia do teto», afirmou Pilloud numa conferência de imprensa. "A partir daí, seguiu-se um incêndio rápido, muito rápido e generalizado.”

Ainda assim, acrescentou, os investigadores estão a analisar várias hipóteses e nenhum cenário foi, para já, excluído.

Uma mulher de nacionalidade portuguesa está desaparecida e outra entre os feridos do incêndio num bar da estância de ski de Crans-Montana, na Suíça, avançou esta sexta-feira à Renascença o secretário de Estados das Comunidades, Emídio Sousa.

A Renascença apurou, junto de fonte da família, que a jovem desaparecida tem 22 anos e reside na Suíça. Tinha ido a uma festa com três amigas, que também estão desaparecidas.

