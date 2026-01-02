Zelensky nomeia chefe dos serviços secretos para chefe de gabinete

02 jan, 2026 - 17:54 • Reuters
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nomeou esta sexta-feira o chefe dos serviços secretos da Ucrânia como o seu principal conselheiro.
Esta decisão acontece numa época em que Kiev tenta fortalecer as suas defesas contra a Rússia, num guerra que já dura quase quatro anos, e reforçar a posição nas negociações de paz apoiadas pelos Estados Unidos da América (EUA).
A nomeação de Kyrylo Budanov, um veterano de guerra condecorado como chefe de gabinete da presidência, marca uma mudança significativa para uma posição tradicionalmente ocupada por um civil focado principalmente na política interna.
Yermak, o antecessor de Budanov, foi apelidado de "cardeal cinzento" da Ucrânia devido ao seu poder e influência nos bastidores.
Andriy Yermak era também o principal negociador da(...)
O antigo chefe de gabinete demitiu-se no passado dia 28 de novembro, horas depois de agentes anti-corrupção terem revistado a sua casa após as primeiras investigações sobre um alegado esquema de subornos de 100 milhões de dólares no setor energético.
O antigo especialista em guerra em posições supostamente envolveu-se num negócio com o antigo parceiro de negócios de Zelenskiy e altos funcionários.
Assim, Budanov, de 39 anos, substitui o antigo confidente de Zelensky e o Presidente ucraniano espera que esta nomeação ajude a restaurar a confiança na sua liderança e nas instituições estatais num momento difícil.
Zelensky escreveu ainda na rede social X (antigo Twitter) que a Ucrânia "precisa de maior foco" na segurança, nas forças armadas e na diplomacia.
"Kyrylo tem experiência especializada nessas áreas e força suficiente para obter resultados."
Numa declaração, Budanov afirmou ter aceite a oferta e que se concentrará na "segurança estratégica do nosso estado".