  Noticiário das 14h
  03 jan, 2026
Ataque à Venezuela

“Agressão militar.” O que disse a Venezuela sobre o ataque dos EUA?

03 jan, 2026 - 11:07 • Ana Kotowicz

É o único comunicado oficial da Venezuela até ao momento, libertado ainda antes de Trump ter anunciado a captura de Maduro. Governo pede prova de vida do Presidente venezuelano.

Pouco depois de a ação militar dos EUA ter começado na Venezuela, o país reagia em forma de comunicado: uma agressão militar, contrária às leis internacionais e à carta das Nações Unidas, e no qual se pede união nacional e global em resposta à decisão de Donald Trump de atacar o país.

Foi já depois de conhecida a posição formal da Venezuela que o Presidente dos Estados Unidos anunciou ter capturado Nicolás Maduro e a mulher.

Desde então, não houve mais nenhum comunicado formal, mas o Governo da Venezuela já assumiu não saber do paradeiro do seu Presidente, nem do da primeira-dama, Cilia Flores.

Foi Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, quem falou. “Exigimos ao governo Trump uma prova de vida imediata de Nicolás Maduro e da primeira-dama”, disse em declarações à Telesur, confirmando que Caracas foi “bombardeada e atacada”.

Além disso, teceu duras críticas aos EUA, um país "capaz de colocar a integridade territorial de um país livre em risco”, e reforçou o pedido de união nacional já feito no comunicado oficial.

“Faço um apelo à união nacional e a todas as forças vivas da sociedade venezuelana para garantir a independência da Venezuela”, disse Delcy Rodríguez. "Nenhum governo exterior” vai “dar ordens” à Venezuela.

No entretanto, o secretário de Estado Marco Rubio já confirmou que Nicolás Maduro foi preso pelas forças norte-americanas para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, tendo já sido "indiciado no distrito de Nova Iorque" depois de ter sido capturado pela força de elite Delta.

Também a procuradora geral Pam Bondi confirmou a detenção de Nicolás Maduro e Cilia Flores, a quem apelida de "alegados narcotraficantes internacionais".

Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais, apanhando a população local, a imprensa e a comunidade internacional de surpresa. Para já, não há a indicação de nenhum português afetado diretamente pelos ataques aéreos.

Ataque durou cerca de uma hora e visou, sobretudo,(...)

Leia aqui o comunicado do governo venezuelano na íntegra:

“A República Bolivariana da Venezuela rejeita, repudia e denuncia perante a comunidade internacional a gravíssima agressão militar perpetrada pelo atual Governo dos Estados Unidos da América contra o território e a população venezuelanos, nas localidades civis e militares da cidade de Caracas, capital da República, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Este ato constitui uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, especialmente dos seus artigos 1.º e 2.º, que consagram o respeito pela soberania, a igualdade jurídica dos Estados e a proibição do uso da força. Tal agressão ameaça a paz e a estabilidade internacionais, concretamente da América Latina e do Caribe, e coloca em grave risco a vida de milhões de pessoas.

O objetivo deste ataque não é outro senão apoderar-se dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular do seu petróleo e dos seus minerais, tentando quebrar pela força a independência política da Nação. Não o conseguirão. Após mais de duzentos anos de independência, o povo e o seu Governo legítimo mantêm-se firmes na defesa da soberania e do direito inalienável de decidir o seu destino. A tentativa de impor uma guerra colonial para destruir a forma republicana de governo e forçar uma “mudança de regime”, em aliança com a oligarquia fascista, fracassará como todas as tentativas anteriores.

Desde 1811, a Venezuela enfrentou e venceu impérios. Quando, em 1902, potências estrangeiras bombardearam as nossas costas, o Presidente Cipriano Castro proclamou: ‘A planta insolente do estrangeiro profanou o sagrado solo da Pátria.’ Hoje, com a moral de Bolívar, Miranda e dos nossos libertadores, o povo venezuelano ergue-se novamente para defender a sua independência perante a agressão imperial.

O Governo Bolivariano apela a todas as forças sociais e políticas do país para ativarem os planos de mobilização e repudiar este ataque imperialista. O povo da Venezuela e a sua Força Armada Nacional Bolivariana, em perfeita fusão popular-militar-policial, encontram-se mobilizados para garantir a soberania e a paz. Simultaneamente, a Diplomacia Bolivariana da Paz apresentará as correspondentes denúncias junto do Conselho de Segurança da ONU, do Secretário-Geral dessa organização, da CELAC e do MNOAL, exigindo a condenação e a responsabilização do Governo dos Estados Unidos.

O Presidente Nicolás Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrito cumprimento do previsto na Constituição da República Bolivariana da Venezuela, na Lei Orgânica sobre os Estados de Exceção e na Lei Orgânica de Segurança da Nação.

Neste sentido, o Presidente Nicolás Maduro assinou e ordenou a implementação do decreto que declara o estado de Comoção Externa em todo o território nacional, para proteger os direitos da população, o pleno funcionamento das instituições republicanas e avançar imediatamente para a luta armada. Todo o país deve mobilizar-se para derrotar esta agressão imperialista.

Do mesmo modo, ordenou o imediato destacamento do Comando para a Defesa Integral da Nação e dos Órgãos de Direção para a Defesa Integral em todos os estados e municípios do país.

Em estrito cumprimento do artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, a Venezuela reserva-se o direito de exercer a legítima defesa para proteger o seu povo, o seu território e a sua independência. Convocamos os povos e os governos da América Latina, do Caribe e do mundo a mobilizarem-se numa solidariedade ativa face a esta agressão imperial.

Como afirmou o comandante supremo Hugo Chávez Frías: ‘Perante quaisquer circunstâncias de novas dificuldades, por maiores que sejam, a resposta de todos e de todas as patriotas é unidade, luta, batalha e vitória.”

  • EU
    03 jan, 2026 PORTUGAL 11:38
    Este Comunicado é cópia fiel daquilo que a Rússia fez na Ucrânia. Os EUA querem, isto, aquilo e aqueloutro à força e à margem da lei internacional é dito. Maduro não APOIOU 100% Putin no caso da Ucrânia? " piripiri no rabinho dos outros é refresco ".

