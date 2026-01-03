Ouvir
Ataque à Venezuela. Trump diz que Maduro está num barco a caminho de Nova Iorque

03 jan, 2026 - 14:27 • Raul Santos , Daniela Espírito Santo com Redação e agências

[em atualização] Presidente dos EUA falou à Fox News antes da anunciada conferência de imprensa das 16h00 (hora portuguesa), em Mar-a-Lago, na Florida.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse este sábado que Nicolás Maduro está a bordo de um navio rumo a Nova Iorque.

Trump falou à Fox News antes da anunciada conferência de imprensa das 16h00 (hora portuguesa), em Mar-a-Lago, na Florida.

Na entrevista telefónica, o líder norte-americano disse ainda que a operação resultou em poucos feridos e "nenhuma morte do nosso lado".

Trump afirmou que tanto Maduro como a sua mulher, Cilia Flores, foram acusados em Nova Iorque por envolvimento em narcotráfico.

