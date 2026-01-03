Ataque à Venezuela. "Violação inaceitável da soberania de um Estado independente", diz Moscovo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia manifestou preocupação com a notícia da captura de Nicolás Maduro durante "ações agressivas" dos EUA.

"Exigimos um esclarecimento imediato desta situação. Tais ações, caso tenham de facto ocorrido, constituem uma violação inaceitável da soberania de um Estado independente, cujo respeito é um princípio fundamental do direito internacional", declarou o ministério em comunicado.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi um dos primeiros líderes a reagira e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos.

Através das redes sociais, Gustavo Petro foi o primeiro dirigente a denunciar o envolvimento dos EUA no incidente.

Lula pede “resposta vigorosa”

Por sua vez, o Presidente do Brasil criticou os "bombardeamentos em território venezuelano" e a "captura do seu Presidente".

Numa nota publicada na rede social X, Lula da Silva diz que a atuação dos EUA desta madrugada ultrapassou "uma linha inaceitável".

"Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional", diz Lula, lamentando a "flagrante violação do direito internacional", que considera ser "o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade", onde "a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo".

Lula da Silva pede que a comunidade internacional, "por meio da Organização das Nações Unidas", responda "de forma vigorosa a este episódio".

Chile pede “diálogo”

O Chile também não deixou de se demonstrar publicamente contra o ataque norte-americano à Venezuela.

"Enquanto Governo do Chile, manifestamos a nossa preocupação e condenação pelas ações militares dos Estados Unidos na Venezuela e apelamos a uma resolução pacífica da grave crise que afeta o país", diz o Presidente chileno, na rede social X.

"A crise venezuelana deve ser resolvida através do diálogo", defende o Presidente Gabriel Boric Font.

Por sua vez, o Presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, também já condenou a atuação dos EUA, citando o "artigo 2.º, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas", onde se declara que "todos os Membros deverão abster-se, nas suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os Propósitos das Nações Unidas.”

UE pede “respeito” pelo direito internacional

A alta representante da política externa da União Europeia, Kaja Callas, garante que a UE "está a acompanhar de perto a situação na Venezuela".

"A UE tem afirmado reiteradamente que o Sr. Maduro não tem legitimidade e tem defendido uma transição pacífica", começa por dizer, garantindo, no entanto, que, "em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta da ONU devem ser respeitados".

"Apelamos à moderação", salienta, assegurando que a "segurança dos cidadãos da UE no país" é a sua "principal prioridade".