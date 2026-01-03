Ataque em larga escala na Venezuela. Trump anuncia captura de Maduro

Os Estados Unidos da América atacaram, esta madrugada, a Venezuela. A informação foi inicialmente avançada pela cadeia televisiva CBS, citando fonte da administração norte-americana, que ordenou o ataque.

As forças militares norte-americanas terão tido como alvo zonas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, numa "agressão militar" já confirmada pelo Governo venezuelano e pela administração de Trump.

Trump, entretanto, já confirmou, igualmente, a captura do Presidente Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, assegurando que o casal foi retirado do país.

Desconhece-se, para já, o paradeiro do Presidente venezuelano, mas o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já confirmou que Maduro foi detido e levado para ser julgado nos EUA. Posteriormente, e numa entrevista telefónica ao canal televisivo Fox News, Donald Trump adiantou que Maduro está num barco a caminho de Nova Iorque, onde deverá ser julgado como narcotraficante.

Governo da Venezuela pede prova de vida

O governo venezuelano já pediu prova de vida.

Foi decretado estado de emergência e o gabinete de Maduro já reagiu, acusando os EUA de quererem tomar posse do petróleo e minerais do país. O executivo apelou à ativação de todos os planos de mobilização social e política, numa altura em que o mundo acorda e reage aos acontecimentos desta madrugada.

O Presidente da Colômbia já pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, pedido esse que foi feito também através das redes sociais de Gustavo Petro, o primeiro dirigente a admitir o envolvimento dos EUA neste incidente.

Esta manhã foram ouvidas pelo menos sete explosões na capital venezuelana. De acordo com testemunhos de residentes em Caracas, há relatos de aviões a sobrevoarem a cidade a baixa altitude, a partir das 2h00, hora local. Há imagens de fumo e começam a surgir nas redes sociais as primeiras imagens das explosões.

Segundo a imprensa local, terão sido atingidas infraestruturas, nomeadamente, uma das principais bases aéreas e outras instalações militares. Há também notícia de ter sido atingido o aeroporto de Higuerote na costa central.

Ataque surpreende na madrugada

À Renascença, o jornalista Marcos Ramos Jardim, luso-descendente radicado na Venezuela, avança que "diversas explosões ocorreram na cidade de Caracas, especialmente nas instalações militares de La Carlota e Forte Tiuna", que estão "entre as bases mais importantes das Forças Armadas da Venezuela".

"Isso aconteceu ao longo de uma hora, entre 2h30 e 3h30", precisa o jornalista.

De acordo com Marcos Ramos Jardim, "a população venezuelana tenta manter a calma diante dessa situação confusa".

"Muitos não conseguem acreditar que isto esteja a acontecer", aponta. "O país tenta assimilar a situação e aguarda novos desenvolvimentos", refere.

Portugueses receiam agravamento da crise humanitária na Venezuela



Portugal está “a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto”, avançam fontes do Governo, após o ataque norte-americano a Caracas, que denunciou uma “gravíssima agressão militar”.

As autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus e não têm, até ao momento, indicação de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos EUA.

"Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada", indicou fonte oficial. Também os candidatos presidenciais já se pronunciaram sobre o sucedido.

A comunidade portuguesa na Venezuela é vasta. Muitos receiam que ocorram situações de violência e que se agrave a situação de crise humanitária naquele país.

[Notícia atualizada às 14h52 de 3 de janeiro de 2026 para acrescentar mais detalhes e citações]