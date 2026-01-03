Ataque em larga escala na Venezuela. Trump anuncia captura de Maduro

Os Estados Unidos da América atacaram, esta madrugada, a Venezuela. A informação foi inicialmente avançada pela cadeia televisiva CBS, citando fonte da administração norte-americana, que ordenou o ataque.

As forças militares norte-americanas terão tido como alvo zonas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, numa "agressão militar" já confirmada pelo Governo venezuelano e pela administração de Trump.

Trump esse que, no entretanto, já confirmou, igualmente, a captura do Presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, assegurando que o casal foi retirado do país. Desconhece-se, para já, o paradeiro do Presidente venezuelano, mas o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já confirmou que Maduro foi detido e levado para ser julgado nos EUA.

O governo venezuelano já pediu prova de vida.

Foi decretado estado de emergência e o gabinete de Maduro já reagiu, acusando os EUA de quererem tomar posse do petróleo e minerais do país. O executivo apelou à ativação de todos os planos de mobilização social e política, numa altura em que o mundo acorda e reage aos acontecimentos.

O Presidente da Colômbia já pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, pedido esse que foi feito também através das redes sociais de Gustavo Petro, o primeiro dirigente a admitir o envolvimento dos EUA neste incidente.

Esta manhã foram ouvidas pelo menos sete explosões na capital venezuelana. De acordo com testemunhos de residentes em Caracas, há relatos de aviões a sobrevoarem a cidade a baixa altitude, a partir das 2h00, hora local. Há imagens de fumo e começam a surgir nas redes sociais as primeiras imagens das explosões.

Segundo a imprensa local, terão sido atingidas infraestruturas, nomeadamente, uma das principais bases aéreas e outras instalações militares. Há também notícia de ter sido atingido o aeroporto de Higuerote na costa central.

Ataque entre as 2h30 e as 3h30

À Renascença, o jornalista Marcos Ramos Jardim, luso-descendente radicado na Venezuela, avança que "diversas explosões ocorreram na cidade de Caracas, especialmente nas instalações militares de La Carlota e Forte Tiuna", que estão "entre as bases mais importantes das Forças Armadas da Venezuela".

"Isso aconteceu ao longo de uma hora, entre 2h30 e 3h30", precisa o jornalista.

De acordo com Marcos Ramos Jardim, "a população venezuelana tenta manter a calma diante dessa situação confusa".

"Muitos não conseguem acreditar que isto esteja a acontecer", aponta. "O país tenta assimilar a situação e aguarda novos desenvolvimentos", remata.

Portugueses não terão sido afetados. Embaixada pede para que se mantenham em casa



