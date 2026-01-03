Ouvir
Como os EUA atacaram a Venezuela e porquê? Reveja as explicações de Trump e Rubio na íntegra

03 jan, 2026 - 17:55

Numa conferência de imprensa de quase uma hora, Donald Trump explicou como se fez a operação que capturou Nicolás Maduro no centro de Caracas. O Presidente dos EUA anunciou também que o país ficará sob controlo americano até uma “transição segura, adequada e criteriosa”.

Reveja a conferência de imprensa do presidente dos Estados Unidos, do secretário de Estado Marco Rubio, do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Dan Caine, e do secretário da Defesa Pete Hegseth.

