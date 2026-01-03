Como os EUA vão controlar a Venezuela? O que já se sabe

03 jan, 2026 - 18:07 • Fábio Monteiro
Os Estados Unidos vão controlar a Venezuela durante um período de tempo incerto. A decisão foi anunciada por Donald Trump este sábado. O objetivo? Reconstruir o país usando as reservas de petróleo.
Segundo Trump, o controlo será feito por uma equipa americana. Inclui o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Os dois vão coordenar ações no terreno com “pessoas da Venezuela”. Não foram dados nomes.
Trump referiu a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez. Disse que ela “está disposta a fazer o que for necessário para tornar a Venezuela grande”. Mas, horas antes, Rodríguez apareceu na televisão estatal a condenar a operação. Pediu provas de vida de Nicolás Maduro e da primeira-dama.
EUA capturaram Nicolás Maduro e a sua mulher em Ca(...)
“Estamos perante um ataque brutal. Não sabemos onde está o Presidente”, afirmou Delcy Rodríguez.
O Presidente norte-americano garantiu que o controlo do país não terá custos para os EUA. “Não nos vai custar nada”, disse.
Alegadamente, a operação será paga com receitas da venda de petróleo a países como a China.
Trump foi vago sobre o tempo de ocupação. Admitiu que queria uma transição rápida, mas disse que “vai demorar algum tempo”. E não excluiu o uso de forças militares no terreno: “Não temos medo de pôr botas no chão”.
Venezuela
Trump confirmou que os EUA capturaram Maduro com “(...)