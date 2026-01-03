Estados Unidos atacam Venezuela. Maduro declara estado de emergência

Os Estados Unidos confirmam o ataque da madrugada deste sábado à Venezuela. A administração norte-americana revela que ordenou um ataque a vários pontos na Venezuela, avança a CBS nas suas redes sociais.

As forças dos Estados Unidos terão tido como alvo zonas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira indica, entretanto, o Governo da Venezuela que rejeita esta "agressão militar".

A Presidência de Nicolás Maduro já acusou os Estados Unidos de quererem tomar posse do petróleo e minerais do país e decretou o estado de emergência. Maduro apelou à ativação de todos os planos de mobilização social e política.

Esta manhã foram ouvidas pelo menos sete explosões na capital venezuelana. De acordo com testemunhos de residentes em Caracas, há relatos de aviões a sobrevoarem a cidade a baixa altitude, a partir das 2h00, hora local. Há imagens de fumo.

Segundo a imprensa local, terão sido atingidas infraestruturas, nomeadamente, uma das principais bases aéreas e outras instalações militares. Há também notícia de ter sido atingido o aeroporto de Higuerote na costa central

Por seu lado, o presidente da Colômbia já pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, face ao que está a acontecer na Venezuela. O pedido foi feito através das redes sociais de Gustavo Petro - o primeiro dirigente a admitir que por detrás destes incidentes estarão os Estados Unidos.

Ataque entre as 2h30 e as 3h30

O jornalista Marcos Ramos Jardim, um luso-descendente radicado na Venezuela, avança, em serviço especial para a Renascença, que "diversas explosões ocorreram na cidade de Caracas, especialmente nas instalações militares de La Carlota e Forte Tiuna, que estão entre as bases mais importantes das Forças Armadas da Venezuela".

"Isso aconteceu ao longo de uma hora, entre 2h30 e 3h30", precisa o jornalista.

O governo venezuelano, através do Ministério das Relações Exteriores, emitiu um decreto de emergência, acusando os estados Unidos de serem os responsáveis pelos ataques.

De acordo com Marcos Ramos Jardim, "a população venezuelana tenta manter a calma diante dessa situação confusa"

"Muitos não conseguem acreditar que isto esteja a acontecer", aponta.

"O país tenta assimilar a situação e aguarda novos desenvolvimentos", remata.

