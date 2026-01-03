Maduro e mulher vão ser julgados como "narcotraficantes internacionais" em Nova Iorque

03 jan, 2026 - 09:29 • Maria João Costa , Daniela Espírito Santo , Raul Santos
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país.
De acordo com a agência Reuters, que cita palavras de Donald Trump, a operação levada a cabo esta madrugada foi "um sucesso".
Trump publicou na sua própria rede social, a Truth Social, que os EUA realizaram "com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder". Segundo a mensagem, Nicolás Maduro foi "capturado e expulso do país" junto com a sua esposa, numa operação realizada "em conjunto com a forças policiais" norte-americanas.
O Presidente dos EUA avançou, igualmente, que irá dar uma conferência de imprensa, em Mar-a-Lago, na Florida, pelas 16h00, hora portuguesa.
A captura ocorreu no âmbito de um ataque dos Estados Unidos, que Trump define como "ataque em grande escala”.
Os alvos dos norte-americanos foram essencialmente instalações militares na área de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais, apanhando a população local, a imprensa e a comunidade internacional de surpresa. Para já, não há a indicação de nenhum português afetado diretamente pelos ataques aéreos.
O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, confirmou os alvos e garantiu que a Venezuela irá resistir. Caracas reagiu decretando o estado de emergência e apelando à mobilização social e política dos venezuelanos.
No entretanto, o secretário de Estado Marco Rubio já confirmou que Nicolás Maduro foi preso pelas forças norte-americanas para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, tendo já sido "indiciado no distrito de Nova Iorque" depois de ter sido capturado pela força de elite Delta.
Também a procuradora geral Pam Bondi confirmou a detenção de Nicolás Maduro e Cilia Flores, a quem apelida de "alegados narcotraficantes internacionais". Na mesma mensagem, explica que foram ambos acusados por "conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e engenhos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e engenhos explosivos contra os EUA".
"Em breve, enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos", garante Bondi, via X, antigo Twitter, onde agradece a "coragem" de Donald Trump em "exigir responsabilização" de Maduro "em nome do povo americano".
[Notícia atualizada às 14h07 de 3 de janeiro de 2026 para acrescentar as declarações de Pam Bondi e links relacionados]