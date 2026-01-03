Maduro e mulher vão ser julgados como "narcotraficantes internacionais" em Nova Iorque

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país. De acordo com a agência Reuters, que cita palavras de Donald Trump, a operação levada a cabo esta madrugada foi "um sucesso".

Trump publicou na sua própria rede social, a Truth Social, que os EUA realizaram "com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder". Segundo a mensagem, Nicolás Maduro foi "capturado e expulso do país" junto com a sua esposa, numa operação realizada "em conjunto com a forças policiais" norte-americanas. O Presidente dos EUA avançou, igualmente, que irá dar uma conferência de imprensa, em Mar-a-Lago, na Florida, pelas 16h00, hora portuguesa. A captura ocorreu no âmbito de um ataque dos Estados Unidos, que Trump define como "ataque em grande escala”. Os alvos dos norte-americanos foram essencialmente instalações militares na área de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais, apanhando a população local, a imprensa e a comunidade internacional de surpresa. Para já, não há a indicação de nenhum português afetado diretamente pelos ataques aéreos.