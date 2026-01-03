Maduro já está em Nova Iorque

03 jan, 2026 - 21:57 • Fábio Monteiro
[Em atualização.]
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua esposa, Cilia Flores, já chegaram este sábado à base aérea de Stewart, nos arredores de Nova Iorque, poucas horas após terem sido capturados pelas forças militares dos Estados Unidos em Caracas.
Segundo o "New York Times", Nicolás Maduro, e a sua mulher serão transportados de helicóptero para Manhattan.
De Manhattan, Maduro seguirá de carro até à sede da Administração para o Controlo de Drogas dos EUA (DEA), em Nova Iorque. Posteriormente, será novamente levado de helicóptero.
O destino final será o Metropolitan Detention Center. É ali que se espera que fique detido.