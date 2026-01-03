Ouvir
Maduro já está em Nova Iorque

03 jan, 2026 - 21:57 • Fábio Monteiro

Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, já chegaram este sábado a Nova Iorque para enfrentar acusações de narcoterrorismo. Foram detidos horas antes numa operação militar dos EUA em Caracas.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua esposa, Cilia Flores, já chegou este sábado ao aeroporto de Stewart, nos arredores de Nova Iorque, poucas horas após terem sido capturados pelas forças militares dos Estados Unidos em Caracas.

Trump diz que os EUA "vão governar a Venezuela" até que seja possível uma "transição segura"

Venezuela

Trump diz que os EUA "vão governar a Venezuela" até que seja possível uma "transição segura"

Trump confirmou que os EUA capturaram Maduro com “(...)

Segundo o "New York Times", Nicolás Maduro, e a sua mulher serão transportados de helicóptero para Manhattan.

De Manhattan, Maduro seguirá de carro até à sede da Administração para o Controlo de Drogas dos EUA (DEA), em Nova Iorque. Posteriormente, será novamente levado de helicóptero.

O destino final será o Metropolitan Detention Center. É ali que se espera que fique detido.

