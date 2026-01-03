Maduro já está em Nova Iorque

03 jan, 2026 - 21:57 • Fábio Monteiro
[Em atualização.]
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua esposa, Cilia Flores, já chegou este sábado ao aeroporto de Stewart, nos arredores de Nova Iorque, poucas horas após terem sido capturados pelas forças militares dos Estados Unidos em Caracas.
Venezuela
Segundo o "New York Times", Nicolás Maduro, e a sua mulher serão transportados de helicóptero para Manhattan.
De Manhattan, Maduro seguirá de carro até à sede da Administração para o Controlo de Drogas dos EUA (DEA), em Nova Iorque. Posteriormente, será novamente levado de helicóptero.
O destino final será o Metropolitan Detention Center. É ali que se espera que fique detido.