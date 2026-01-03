"Muitos não conseguem acreditar que isto esteja a acontecer". Luso-descendente na Venezuela

Os Estados Unidos da América atacaram, esta madrugada, a Venezuela. À Renascença, o jornalista Marcos Ramos Jardim, luso-descendente radicado naquele país, avança que "diversas explosões ocorreram na cidade de Caracas, especialmente nas instalações militares de La Carlota e Forte Tiuna", que estão "entre as bases mais importantes das Forças Armadas da Venezuela".

"Isso aconteceu ao longo de uma hora, entre 2h30 e 3h30", precisa o jornalista.

De acordo com Marcos Ramos Jardim, "a população venezuelana tenta manter a calma diante dessa situação confusa".

"Muitos não conseguem acreditar que isto esteja a acontecer", aponta. "O país tenta assimilar a situação e aguarda novos desenvolvimentos", refere, numa altura em que ainda não se sabe o paradeiro do Presidente, Nicolás Maduro, que foi capturado e deverá ser julgado em Nova Iorque.

Portugueses receiam agravamento da crise humanitária na Venezuela



Portugal está “a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto”, avançam fontes do Governo, após o ataque norte-americano a Caracas, que denunciou uma “gravíssima agressão militar”.

As autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus e não têm, até ao momento, indicação de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos EUA.

"Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada", indicou fonte oficial. Também os candidatos presidenciais já se pronunciaram sobre o sucedido.

A comunidade portuguesa na Venezuela é vasta. Muitos receiam que ocorram situações de violência e que se agrave a situação de crise humanitária naquele país.

"Nas últimas horas aviões norte-americanos foram vistos em várias regiões do país, como Mérida, Miranda, Falcón e Caracas. A simples presença, o ruido dos aviões causa preocupação. Mas hoje fomos acordados com explosões em pelo menos sete lugares da capital, entre eles a base aérea de La Carlota e o Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas", explicou um português à agência Lusa.

"Reuni toda a família"

Passavam pouco das 02h00 horas (06h00 horas em Lisboa), quando José Carlos Freitas foi acordado pelo voo a baixa altitude de aviões norte-americanos. Ficou paralisado durante alguns momentos e depois tentou ver o que as redes sociais diziam, até que ouviu várias explosões.

"Reuni toda a família - mulher, filho e mãe - para todos juntos esperarmos para ver como as coisas evoluem", disse, precisando que ligou também para familiares que estão fora do país, para alertá-los sobre o que aconteceu.

Valdir Freitas também foi acordado pelo ruído dos aviões e procurou obter mais informações sobre o que se estava a passar. O receio principal, admitiu, era a possibilidade de virem a ocorrer novas explosões.

"É muito difícil e impressionante ouvir os aviões passar"

"É muito difícil e impressionante ouvir os aviões passar, quando sabemos que o que acontece não é um cenário de filme, que qualquer situação pode desencadear danos a vários níveis", comentou.

Ainda em Caracas, a venezuelana Linnet Garcia seguiu o que acontecia a partir da janela do seu apartamento, nas proximidades do centro da capital. Inicialmente chegou a pensar que algo tinha acontecido perto do palácio presidencial de Miraflores.

"Até agora, o centro, as zonas perto do palácio estão bem", referiu, precisando que em alguns bairros de Caracas várias pessoas abandonaram as casas e foram para as ruas.

"Este ano não há força para a esperança"

"O conflito chegou a um ponto em que não há marcha atrás, em que é difícil parar. Nunca devíamos ter chegado a este ponto. Que Deus nos guarde de possíveis situações de violência", disse.

Mayra Martins entrou em 2026 com receios de um possível agravamento da crise política, económica e social no país.

"Sempre nos ensinaram que devemos ser positivos, acreditar em melhores tempos, mas desde há anos que nos habituamos a viver em crescentes desafios (...). Este ano não há força para a esperança. O mundo está complicado, há vários conflitos e a Venezuela é um desses países", explicou à Agência Lusa.

José Alfonso Araújo, 55 anos, comerciante em Caracas, tem estado preocupado com a repetição de situações do passado, nomeadamente quando conflitos dificultaram a distribuição de combustível.

Hoje, afirma que as grandes cidades do país têm gasolina, mas acredita que o abastecimento vai ser controlado, restringido ou até mesmo escasseie.

[Notícia atualizada às 14h14 de 3 de janeiro de 2026 para acrescentar declarações de diversos portugueses na Venezuela]