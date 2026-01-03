“Nunca mais seremos escravos”: Delcy Rodríguez exige regresso de Maduro e contraria Trump

03 jan, 2026 - 19:28 • Fábio Monteiro
Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, exigiu este sábado o regresso de Nicolás Maduro à presidência.
Num discurso televisivo à população, a presidente interina rejeitou a sugestão de Donald Trump, que falou sobre a possibilidade de uma colaboração entre Washington e Rodríguez na governação do país.
“Se há algo que o povo venezuelano tem claro, é que nunca mais seremos escravos, nunca mais seremos colónia de nenhum império, seja ele qual for”, afirmou.
No mesmo discurso, Rodríguez acusou os EUA de terem levado a cabo uma “agressão militar sem precedentes” e sublinhou as verdadeiras intenções de Washington.
“Com esta invasão, caíram as máscaras, revelando um único objetivo: a mudança de regime na Venezuela. Esta mudança permitiria ainda a apropriação dos nossos recursos energéticos, minerais e naturais. Este é o verdadeiro objetivo, e o mundo tem de saber disso.”
Num tom firme, Delcy Rodríguez declarou que Maduro é o único líder legítimo do país: “Exigimos o regresso do presidente Maduro. Ele é o único presidente da Venezuela.”