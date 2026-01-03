Ouvir
“Nunca mais seremos escravos”: Delcy Rodríguez exige regresso de Maduro e contraria Trump

03 jan, 2026 - 19:28 • Fábio Monteiro

Delcy Rodríguez rejeitou qualquer colaboração com Washington e reafirmou que Nicolás Maduro é o único presidente legítimo da Venezuela. Num discurso à população, acusou os EUA de uma invasão com fins de “mudança de regime”.

Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, exigiu este sábado o regresso de Nicolás Maduro à presidência.

Num discurso televisivo à população, a presidente interina rejeitou a sugestão de Donald Trump, que falou sobre a possibilidade de uma colaboração entre Washington e Rodríguez na governação do país.

“Se há algo que o povo venezuelano tem claro, é que nunca mais seremos escravos, nunca mais seremos colónia de nenhum império, seja ele qual for”, afirmou.

No mesmo discurso, Rodríguez acusou os EUA de terem levado a cabo uma “agressão militar sem precedentes” e sublinhou as verdadeiras intenções de Washington.

“Com esta invasão, caíram as máscaras, revelando um único objetivo: a mudança de regime na Venezuela. Esta mudança permitiria ainda a apropriação dos nossos recursos energéticos, minerais e naturais. Este é o verdadeiro objetivo, e o mundo tem de saber disso.”

Num tom firme, Delcy Rodríguez declarou que Maduro é o único líder legítimo do país: “Exigimos o regresso do presidente Maduro. Ele é o único presidente da Venezuela.”

