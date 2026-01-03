Ouvir
O que é o Cartel de los Soles, a justificação de Trump para o ataque à Venezuela?

03 jan, 2026 - 19:46 • Sérgio Costa

Cartel de los Soles é a designação de uma alegada rede criminosa ligada às Forças Armadas venezuelanas. Os EUA acusam Nicolás Maduro de a liderar e dizem que ganhou força com Hugo Chávez.

Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis, é uma terminologia usada para identificar alegadas redes de corrupção e narcotráfico, onde estarão envolvidas figuras de relevo das Forças Armadas da Venezuela.

Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de ser o principal responsável por esta rede. Washington acredita que a rede ganhou força com a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela.

Como atua o Cartel de Los Soles?

As informações disponíveis dão conta de que não se trata de uma organização hierárquica única. Será uma rede descentralizada de células dentro do Estado, que facilitam e lucram com o tráfico de drogas, a mineração ilegal e o contrabando. A rede é acusada de facilitar o transporte de toneladas de cocaína da Colômbia para os EUA e Europa, através de território venezuelano.

O narcotráfico será a única atividade do cartel?

Tudo indica que não. O grupo estará também envolvido na mineração ilegal de ouro e no tráfico de combustível.

É considerada uma organização terrorista?

O Departamento de Estado dos EUA classifica o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira. Países como o Equador e o Peru também adotaram designações semelhantes.

Como responde o governo de Maduro às acusações?

O governo de Nicolás Maduro nega categoricamente a existência do cartel e acusa a Casa Branca de "mentiras ridículas", destinadas a justificar intervenções militares externas.

Qual é a origem do nome?

Refere-se às insígnias em forma de sol que os generais venezuelanos utilizam nos seus uniformes.

O que se sabe sobre o tráfico de droga da Venezuela para os Estados Unidos?

Há informações contraditórias. Segundo o World Drug Report 2025, a Venezuela desempenha um papel marginal no tráfico directo para os EUA. Estima-se que apenas cerca de 5% da cocaína colombiana transite pelo país. Por seu turno, o Departamento Antidrogas dos EUA (DEA) afirma ter apreendido 30 toneladas de cocaína vinculadas ao governo de Nicolás Maduro e seus associados nos últimos anos. Em dezembro de 2025, os EUA alegaram que o fluxo real excede as estimativas tradicionais, com carregamentos regulares de fentanil e cocaína na fronteira.

