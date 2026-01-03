O que é o Cartel de los Soles, a justificação de Trump para o ataque à Venezuela?

Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis, é uma terminologia usada para identificar alegadas redes de corrupção e narcotráfico, onde estarão envolvidas figuras de relevo das Forças Armadas da Venezuela.

Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de ser o principal responsável por esta rede. Washington acredita que a rede ganhou força com a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Como atua o Cartel de Los Soles?

As informações disponíveis dão conta de que não se trata de uma organização hierárquica única. Será uma rede descentralizada de células dentro do Estado, que facilitam e lucram com o tráfico de drogas, a mineração ilegal e o contrabando. A rede é acusada de facilitar o transporte de toneladas de cocaína da Colômbia para os EUA e Europa, através de território venezuelano.

O narcotráfico será a única atividade do cartel?

Tudo indica que não. O grupo estará também envolvido na mineração ilegal de ouro e no tráfico de combustível.

É considerada uma organização terrorista?

O Departamento de Estado dos EUA classifica o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira. Países como o Equador e o Peru também adotaram designações semelhantes.