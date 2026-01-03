O que é o Cartel de los Soles, a justificação de Trump para o ataque à Venezuela?

03 jan, 2026 - 19:46 • Sérgio Costa
Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis, é uma terminologia usada para identificar alegadas redes de corrupção e narcotráfico, onde estarão envolvidas figuras de relevo das Forças Armadas da Venezuela.
Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de ser o principal responsável por esta rede. Washington acredita que a rede ganhou força com a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela.
As informações disponíveis dão conta de que não se trata de uma organização hierárquica única. Será uma rede descentralizada de células dentro do Estado, que facilitam e lucram com o tráfico de drogas, a mineração ilegal e o contrabando. A rede é acusada de facilitar o transporte de toneladas de cocaína da Colômbia para os EUA e Europa, através de território venezuelano.
Tudo indica que não. O grupo estará também envolvido na mineração ilegal de ouro e no tráfico de combustível.
O Departamento de Estado dos EUA classifica o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira. Países como o Equador e o Peru também adotaram designações semelhantes.
A operação militar dos Estados Unidos que levou à (...)
O governo de Nicolás Maduro nega categoricamente a existência do cartel e acusa a Casa Branca de "mentiras ridículas", destinadas a justificar intervenções militares externas.
Refere-se às insígnias em forma de sol que os generais venezuelanos utilizam nos seus uniformes.
Há informações contraditórias. Segundo o World Drug Report 2025, a Venezuela desempenha um papel marginal no tráfico directo para os EUA. Estima-se que apenas cerca de 5% da cocaína colombiana transite pelo país. Por seu turno, o Departamento Antidrogas dos EUA (DEA) afirma ter apreendido 30 toneladas de cocaína vinculadas ao governo de Nicolás Maduro e seus associados nos últimos anos. Em dezembro de 2025, os EUA alegaram que o fluxo real excede as estimativas tradicionais, com carregamentos regulares de fentanil e cocaína na fronteira.