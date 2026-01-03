Ouvir
Operação "Determinação Total": como os EUA capturaram Nicolás Maduro

03 jan, 2026 - 17:30 • Fábio Monteiro

EUA capturaram Nicolás Maduro e a sua mulher em Caracas. A missão, coordenada com várias agências, envolveu 150 aeronaves e decorreu durante mais de duas horas.

A+ / A-

Forças dos EUA capturaram Nicolás Maduro e a mulher, Cecilia, em Caracas. A operação aconteceu na madrugada de 3 de Janeiro. Foi autorizada pelo Presidente norte-americano e pedida pelo Departamento de Justiça.

A operação, batizada de "Absolute Resolve" (Determinação Total, em português), foi conduzida em Caracas e envolveu cerca de 150 aeronaves, numa complexa coordenação de forças aéreas, navais e terrestres, detalhou o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior, em conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A missão decorreu durante duas horas e vinte minutos, e incluiu forças especiais, aviões de combate, drones e helicópteros de extração.

“Esta operação foi discreta, precisa e realizada durante as horas mais escuras”, disse Caine.

Para garantir o sucesso da missão, os EUA desativaram os sistemas de defesa aérea venezuelanos, permitindo que os helicópteros entrassem em Caracas sem serem detetados.

Apesar disso, um dos helicópteros foi atingido por fogo inimigo, mas manteve-se operacional até ao final da missão.

A fase crítica da operação começou às 2h01, hora local, com a chegada das forças militares norte-americanas ao local onde se encontrava o casal Maduro.

Trump diz que os EUA "vão governar a Venezuela" até que seja possível uma "transição segura"

Venezuela

Trump diz que os EUA “vão governar a Venezuela” até que seja possível uma “transição segura"

Trump confirmou que os EUA capturaram Maduro com “(...)

“O objetivo foi isolar rapidamente a área e assegurar a detenção com segurança dos visados”, explicou o general.

As forças americanas responderam com “força avassaladora” ao fogo recebido e conseguiram capturar os dois indivíduos sem baixas do lado norte-americano.

Maduro e a mulher foram então transportados para o navio USS Iwo Jima, ao largo da costa venezuelana.

O general Caine destacou o envolvimento de todas as forças armadas dos EUA, bem como das agências de inteligência CIA, NSA e NGA. A operação teve como base em informação detalhada sobre os hábitos e rotinas de Maduro.

“Sabíamos onde vivia, para onde se movia, o que comia e até quais eram os seus animais de estimação”, referiu.

Entre os militares envolvidos, o mais jovem tinha 20 anos e o mais velho 49. O general insistiu no carácter “audaz e sem paralelo” da missão, afirmando que “só os EUA teriam capacidade para a executar com este nível de precisão”.

