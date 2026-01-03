Operação "Determinação Total": como os EUA capturaram Nicolás Maduro

Forças dos EUA capturaram Nicolás Maduro e a mulher, Cecilia, em Caracas. A operação aconteceu na madrugada de 3 de Janeiro. Foi autorizada pelo Presidente norte-americano e pedida pelo Departamento de Justiça.

A operação, batizada de "Absolute Resolve" (Determinação Total, em português), foi conduzida em Caracas e envolveu cerca de 150 aeronaves, numa complexa coordenação de forças aéreas, navais e terrestres, detalhou o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior, em conferência de imprensa.

A missão decorreu durante duas horas e vinte minutos, e incluiu forças especiais, aviões de combate, drones e helicópteros de extração.

“Esta operação foi discreta, precisa e realizada durante as horas mais escuras”, disse Caine.

Para garantir o sucesso da missão, os EUA desativaram os sistemas de defesa aérea venezuelanos, permitindo que os helicópteros entrassem em Caracas sem serem detetados.

Apesar disso, um dos helicópteros foi atingido por fogo inimigo, mas manteve-se operacional até ao final da missão.

A fase crítica da operação começou às 2h01, hora local, com a chegada das forças militares norte-americanas ao local onde se encontrava o casal Maduro.