​Senador dos EUA revela: Rubio disse-lhe que Maduro foi preso para ser julgado nos EUA

Antes disso , também Donald Trump já tinha confirmado a detenção de Maduro, assegurando que o seu homólogo tinha sido capturado e retirado à força do país na operação levada a cabo esta madrugada e que foi "um sucesso".

"Esta ação, provavelmente, enquadra-se na autoridade inerente do Presidente, conforme o Artigo II da Constituição, para proteger os EUA de um ataque real ou iminente", justifica o senador.

“Acabei de falar ao telefone com ele [Rubio]. Ele não prevê nenhuma ação adicional na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos EUA”, escreveu Lee no X após uma ligação com o principal diplomata de Washington. Na mesma mensagem, acrescentou que Maduro foi preso por "agentes norte-americanos para ser julgado por acusações criminais nos EUA", e que a ação militar desta madrugada "foi empregada para proteger e defender aqueles que executavam o mandado de prisão".

O senador republicano Mike Lee confirmou, este sábado, que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, lhe disse que o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi detido pelas forças norte-americanas para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos.

Trump publicou na sua própria rede social, a Truth Social, que os EUA realizaram "com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder". Segundo a mensagem, Nicolás Maduro foi "capturado e expulso do país" junto com a sua esposa, numa operação realizada "em conjunto com a forças policiais" norte-americanas.

O Presidente dos EUA avançou, igualmente, que irá dar uma conferência de imprensa, em Mar-a-Lago, na Florida, pelas 16h00, hora portuguesa, para esclarecer o que ainda falta saber.

A captura ocorreu no âmbito de um ataque dos Estados Unidos, que Trump define como "ataque em grande escala”.

Os alvos dos norte-americanos foram essencialmente instalações militares na área de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais, apanhando a população local, a imprensa e a comunidade internacional de surpresa. Para já, não há a indicação de nenhum português afetado diretamente pelos ataques aéreos.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, confirmou os alvos e garantiu que a Venezuela irá resistir. Caracas reagiu decretando o estado de emergência e apelando à mobilização social e política dos venezuelanos.

No entretanto, o secretário de Estado Marco Rubio já confirmou que Nicolás Maduro foi preso pelas forças norte-americanas para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, tendo já sido "indiciado no distrito de Nova Iorque" depois de ter sido capturado pela força de elite Delta.

Também a procuradora geral Pam Bondi confirmou a detenção de Nicolás Maduro e Cilia Flores, a quem apelida de "alegados narcotraficantes internacionais". Na mesma mensagem, explica que foram ambos acusados por "conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e engenhos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e engenhos explosivos contra os EUA".

[Notícia atualizada às 14h35 de 3 de janeiro de 2025 para dar mais contexto]