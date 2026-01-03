​Suíça identifica primeiras vítimas do incêndio. Têm entre 16 e 21 anos

A polícia da Suíça anunciou este sábado a identificação das primeiras quatro vítimas do incêndio num bar na localidade de Crans-Montana, todas de nacionalidade suíça, entre as quais dois menores.

Trata-se de duas suíças, de 21 e 16 anos, e dois rapazes, de 18 e 16 anos, cujos restos mortais foram entregues às famílias, informaram as autoridades.

"As investigações e os procedimentos de identificação dos mortos e dos feridos continuam a decorrer", acrescentou a polícia do cantão de Valais.

Quarenta pessoas morreram num incêndio ocorrido num bar durante a passagem de Ano Novo na estação de esqui de Crans-Montana, localizada no coração dos Alpes suíços.

O fogo feriu ainda 119 pessoas, a maioria das quais com queimaduras muito graves e extensas. Entre os feridos encontra-se uma cidadã portuguesa, segundo informações das autoridades suíças, na sexta-feira.

Seis dos feridos ainda não puderam ser identificados e cerca de cinquenta estão em processo de transferência para outros países da Europa, quatro dos quais para a Bélgica, onde poderão receber tratamentos altamente especializados devido à gravidade dos ferimentos.

As autoridades suíças admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar. Entre os feridos confirmados figuram 14 franceses, 11 italianos e quatro sérvios.

Segundo avançou à agência Lusa o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, uma mulher de nacionalidade portuguesa está entre os feridos do incêndio.

Uma emigrante portuguesa que tinha sido dada como ferida no fogo afinal não foi uma das vítimas da tragédia e estava no hospital de Sion devido a um "pequeno acidente doméstico", confirmou à Lusa Emídio Sousa.

Segundo a explicação dada à Lusa pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), após uma notícia avançada pelo Jornal de Notícias, a portuguesa de 40 anos, emigrada na Suíça, tinha sido contabilizada pelas autoridades helvéticas como estando entre as vítimas do incêndio mortal que devastou um bar na estação de esqui de Crans-Montana, no cantão de Valais (sudoeste).