Trump diz que Maduro e a mulher foram capturados e levados para fora da Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país.

De acordo com a agência Reuters, que cita palavras de Donald Trump, a operação levada a cabo esta madrugada foi "um sucesso".

Trump publicou na rede social Truth e avançou que dará uma conferência de imprensa, em Mar-a-Lago, na Florida pelas 16h00, hora portuguesa.



A captura ocorreu no âmbito de um ataque ds Estados Unidos, que Trump define como "ataque em grande escala”.

Os alvos dos norte-americanos foram essencialmente instalações militares na área de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, confirmou os alvos e garantiu que a Venezuela irá resistir



Caracas reagiu decretando o estado de emergência e apelando à mobilização social e política dos venezuelanos.