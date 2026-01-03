Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 03 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump diz que Maduro e a mulher foram capturados e levados para fora da Venezuela

03 jan, 2026 - 09:29 • Maria João Costa com Redação

[em atualização]

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país.

De acordo com a agência Reuters, que cita palavras de Donald Trump, a operação levada a cabo esta madrugada foi "um sucesso".

Trump publicou na rede social Truth e avançou que dará uma conferência de imprensa, em Mar-a-Lago, na Florida pelas 16h00, hora portuguesa.

A captura ocorreu no âmbito de um ataque ds Estados Unidos, que Trump define como "ataque em grande escala”.

Os alvos dos norte-americanos foram essencialmente instalações militares na área de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Os ataques duraram cerca de uma hora, entre as 2h30 e as 3h30 locais.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, confirmou os alvos e garantiu que a Venezuela irá resistir

Caracas reagiu decretando o estado de emergência e apelando à mobilização social e política dos venezuelanos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 03 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário