Trump diz que os EUA “vão governar a Venezuela” até que seja possível uma “transição segura"

Donald Trump confirmou este sábado, em conferência de imprensa, a detenção de Nicolás Maduro, capturado numa operação militar dos Estados Unidos no centro de Caracas. O Presidente dos EUA anunciou também que o país ficará sob controlo americano até uma "transição segura, adequada e criteriosa". Trump garantiu que a operação envolveu "poder militar esmagador por ar, terra e mar", comparando-a a ações anteriores sob a sua liderança, como o ataque a Qassem Soleimani, a al-Baghdadi e o bombardeamento a instalações nucleares no Irão. Foi um "ataque como ninguém tinha visto desde a 2.ª Guerra Mundial." "Vamos governar o país", revelou ainda Trump, afastando qualquer hipótese de sucessão dentro do chavismo.

Trump sublinhou que os Estados Unidos estarão à frente do país até que seja possível uma “transição segura, adequada e criteriosa”. Trump comparou o cenário venezuelano a intervenções anteriores, como na Alemanha, no Japão e no Iraque, e não indicou qualquer prazo para o fim da ocupação. "Não podemos arriscar que alguém tome conta da Venezuela que não tenha em conta o bem do povo venezuelano, depois de tudo o que viveram. Não vamos deixar que isso aconteça. Estamos aqui agora e vamos ficar até que uma transição ajustada ocorra."

Sobre o futuro da economia venezuelana, Trump afirmou que empresas americanas irão reconstruir a infraestrutura petrolífera e “começar a gerar dinheiro para o país”. Durante a conferência, Trump descreveu a situação como uma “parceria” entre os Estados Unidos e a Venezuela, que, segundo disse, tornará os venezuelanos “ricos, independentes e seguros”.