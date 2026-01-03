Ouvir
Venezuela

Trump diz que os EUA “vão governar a Venezuela” até que seja possível uma “transição segura"

03 jan, 2026 - 15:57 • Fábio Monteiro

Trump confirmou que os EUA capturaram Maduro com “poder militar esmagador” e prometeu: “Vamos governar a Venezuela”. A ofensiva não terá provocado baixas americanas.

A+ / A-

Donald Trump confirmou este sábado, em conferência de imprensa, a detenção de Nicolás Maduro, capturado numa operação militar dos Estados Unidos no centro de Caracas.

O Presidente dos EUA anunciou também que o país ficará sob controlo americano até uma “transição segura, adequada e criteriosa”.

Trump garantiu que a operação envolveu “poder militar esmagador por ar, terra e mar”, comparando-a a ações anteriores sob a sua liderança, como o ataque a Qassem Soleimani, a al-Baghdadi e o bombardeamento a instalações nucleares no Irão. Foi um "ataque como ninguém tinha visto desde a 2.ª Guerra Mundial."

“Vamos governar o país”, revelou ainda Trump, afastando qualquer hipótese de sucessão dentro do chavismo.

Trump sublinhou que os Estados Unidos estarão à frente do país até que seja possível uma “transição segura, adequada e criteriosa”. Trump comparou o cenário venezuelano a intervenções anteriores, como na Alemanha, no Japão e no Iraque, e não indicou qualquer prazo para o fim da ocupação.

"Não podemos arriscar que alguém tome conta da Venezuela que não tenha em conta o bem do povo venezuelano, depois de tudo o que viveram. Não vamos deixar que isso aconteça. Estamos aqui agora e vamos ficar até que uma transição ajustada ocorra."

Sobre o futuro da economia venezuelana, Trump afirmou que empresas americanas irão reconstruir a infraestrutura petrolífera e “começar a gerar dinheiro para o país”.

Durante a conferência, Trump descreveu a situação como uma “parceria” entre os Estados Unidos e a Venezuela, que, segundo disse, tornará os venezuelanos “ricos, independentes e seguros”.

Trump revelou ainda que os EUA terão cortado a energia em Caracas durante a operação, sem especificar o método.

“Eles sabiam que estávamos a caminho”, afirmou, indicando que o Exército venezuelano foi rapidamente neutralizado.

O ataque provocou seis mortos, dois feridos e quatro desaparecidos, de acordo com as autoridades venezuelanas.

Por volta das 2h00 locais (6h00 em Lisboa), registaram-se explosões e sobrevoos a baixa altitude em Caracas.

Além da capital, foram atingidos os estados de Miranda, La Guaira e Aragua. O Governo venezuelano denunciou uma “agressão militar” e declarou o país em “estado de perturbação externa”.

